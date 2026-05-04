São Paulo : grave blessure pour Lucas Moura

Triste nouvelle pour Lucas Moura (33 ans). Sorti dès la 27e minute de jeu du match contre Bahia, l’ancien pensionnaire du PSG ne rejouera pas pendant plusieurs. Alors que son contrat avec São Paulo se termine en décembre 2026, le milieu offensif s’est rompu le talon d’Achille. Une grave blessure qui le tiendra éloigné des terrains jusqu’au début de l’année 2027. Reste à savoir s’il reprendra la compétition, et surtout avec quel club.

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« Le milieu offensif Lucas a subi une intervention chirurgicale ce lundi matin à l’hôpitalisraelita Einstein afin de réparer une rupture complète du tendon d’Achille de la jambe droite. L’intervention, réalisée par l’équipe du Dr Moisés Cohen, s’est bien déroulée et le joueur devrait sortir de l’hôpital ce mardi 5, pour rester au repos à domicile pendant les premiers jours de convalescence avant de commencer la rééducation au club. Lucas s’est blessé lors du match contre Bahia, disputé dimanche après-midi au stade Cícero de Souza Marques, dans le cadre du championnat brésilien », indique le club pauliste.