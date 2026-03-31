Coupe du Monde 2026 : Marcelo Bielsa traverse un raz-de-marée de critiques en Uruguay !

Ce mardi soir à Turin, dans le cadre d’un dernier test avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, l’Uruguay affronte l’Algérie en amical, dans une atmosphère électrique et chargée de doutes. Pour Marcelo Bielsa, cette rencontre de préparation n’aura rien d’amical et prendra la forme d’un des ultimes rendez-vous pour convaincre un pays dubitatif que sa sélection peut présenter une vraie ambition mondiale. La presse uruguayenne, tout comme de nombreux anciens internationaux, a martelé que l’équipe nationale manque encore d’une identité claire, d’un fond de jeu séduisant et d’une connexion évidente entre le staff et ses joueurs. Une vague de critiques qui pèsent lourdement à quelques semaines du Mondial nord-américain. La maladie du jeu et de la cohésion, pointée du doigt depuis plusieurs mois, éclaire d’un jour nouveau ces préparations qui devraient être souriantes, mais semblent plutôt tendues. Depuis sa nomination en mai 2023, l’ancien gourou de l’OM a marqué son empreinte sur la Celeste par une philosophie de jeu intense et exigeante, qui a parfois fait renaître la flamme dans le cœur des supporters. Mais elle a aussi ravivé des tensions au cœur du vestiaire, malgré une qualification facilement glanée derrière l’Argentine, l’Équateur et la Colombie.

La suite après cette publicité

Sa gestion humaine est aujourd’hui au centre des débats. Plusieurs cadres emblématiques de l’ère précédente, Luis Suárez et Edinson Cavani, ont mis fin à leur carrière internationale en cours de mandat ou ont ouvertement critiqué son management « Notre relation était uniquement professionnelle. À la Copa América, il y a des choses qui m’ont touché, qui m’ont fait beaucoup de mal. Mais j’ai dû me taire par respect pour la sélection. C’est connu, il ne parle pas beaucoup avec les leaders ou les joueurs expérimentés parce qu’il n’aime pas ça. L’équipe nationale était au-dessus de tout et je ne voulais pas être impliqué dans un conflit. Il m’a semblé préférable de me taire pour éviter des tensions. Avant la compétition, je suis allé discuter avec lui, je me suis assis en face de lui, je lui ai parlé pendant cinq minutes, en le regardant en face, en lui disant que nous, les joueurs, nous étions avec lui, que nous allions respecter ses décisions, tout ce qui allait se passer. Il ne m’a rien répondu pendant les cinq minutes où je lui ai parlé, sauf ''merci beaucoup’', et je suis resté là, à attendre une réponse plus précise », avait expliqué Suarez lors de sa retraite internationale en 2024. Des voix historiques comme celle de l’ancien adjoint d’Óscar Tabárez évoquent une crise de relations profonde entre l’entraîneur argentin et ses joueurs, soulignant une fracture difficile à combler.

La suite après cette publicité

Le bilan sincère de Bielsa

Sur le plan tactique et sportif, l’ombre des critiques s’allonge également. Après un début prometteur ponctué de victoires historiques contre le Brésil et l’Argentine, la trajectoire s’est irrémédiablement assombrie face à des résultats contrastés et parfois inquiétants, dont une lourde défaite (1-5) en amical face aux États-Unis qui a provoqué un tollé dans le pays. La presse sportive uruguayenne a qualifié cette performance de « désastre », pointant du doigt une organisation trop prudente, une créativité offensive déficiente et des choix de sélection controversés. « Mes débuts ont été positifs, tout comme la Copa América et les qualifications pour la Coupe du Monde, où nous avons manqué la troisième place d’un seul point. Le nombre de points et le classement obtenus par l’équipe sont acceptables, mais nos performances sur le terrain ont perdu de leur mordant. Nous avons bien joué contre des adversaires de taille, mais nos meilleurs matchs ont ensuite eu lieu contre des équipes moins performantes. Tout cela a créé un fossé, a dévalorisé mon management, et le match contre les États-Unis a été le déclic qui a exprimé ce mécontentement. Il est impossible de perdre 5-1 sans que cela ait d’impact. En résumé, la situation s’est dégradée. Le positif du début s’est confirmé lors des matchs contre l’Argentine, le Brésil et la Copa América, tandis que la fin de saison a été marquée par de bons matchs passés inaperçus en raison du niveau des adversaires. Puis, il y a eu le match contre les États-Unis, qui a été le point de départ d’une réévaluation de mon management. Nous savons tous qu’une telle défaite ne passe pas inaperçue », a affirmé Bielsa en conférence de presse.

Mais au-delà des résultats, c’est la gestion humaine et la communication qui cristallisent les critiques les plus acerbes chez les anciens joueurs, chez les supporters sportifs et dans les colonnes des quotidiens de Montevideo. Les controverses autour du fonctionnement des entraînements, des relations avec les joueurs et même des interactions avec la presse ont nourri une perception d’un coach aussi brillant qu’isolé. Des anciens internationaux racontent une certaine froideur dans le vestiaire et des routines de préparation jugées épuisantes, tandis que l’opinion publique oscille entre admiration pour sa philosophie et frustration face à l’absence d’un jeu fluide et conquérant. « Les aspirations relèvent du domaine des hypothèses, et s’il y a bien une chose que le football n’autorise pas, c’est de prédire l’avenir. On peut exprimer des désirs, des espoirs, des intentions, mais prédire les positions ou les performances va à l’encontre de la nature même du football, qui est imprévisible. Je crois que l’Uruguay possède une équipe précieuse et respectable, capable de rivaliser, et j’imagine qu’elle peut progresser lors de la Coupe du monde, mais il n’y a aucune certitude quant à ses performances. Nous ne souhaitions pas que le match contre l’Angleterre se déroule dans notre camp, et pourtant, une grande partie du jeu s’y est déroulée. Nous cherchons toujours à jouer dans le camp adverse, mais lors du dernier match, pendant de longues périodes, nous n’y sommes pas parvenus. Compte tenu du caractère imprévisible d’un match de football, je ne peux parler que des intentions : jouer dans le camp adverse et attaquer ». Le rendez-vous face à l’Algérie à Turin n’est pas seulement une préparation, mais un test de crédibilité pour un sélectionneur qui n’a jamais fait l’unanimité, mais qui reste malgré tout en place et déterminé à mener la Celeste loin aux États-Unis, au Mexique et au Canada.