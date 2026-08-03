Barça : Hansi Flick est cash sur l’avenir de Ferran Torres

Ce lundi, Hansi Flick était attendu par la presse pour passer en revue l’actualité du FC Barcelone. Il a été cuisiné sur le mercato et sur le besoin de recruter un attaquant. «Nous savons que nous devons faire quelque chose», a reconnu l’Allemand avant d’ajouter : « nous devons attendre. J’ai une confiance totale en Deco, on sait qu’il faut agir. Cela dépend aussi de Ferran Torres. On verra bien ce qui se passe.» Mais entre l’intérêt du PSG pour Torres, qui veut rejoindre la capitale selon nos informations, et la piste Julian Alvaréz qui est très compliquée, le Barça est dans une situation délicate.

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Flick a toutefois quelques solutions : « jouer avec un faux neuf ? Cela dépendra de l’effectif que nous avons. Lamine Yamal a joué à ce poste un ou deux matches avec nous. Et je pense que c’est un joueur fantastique, un joueur de classe mondiale, donc il peut aussi s’adapter à cela. Anthony Gordon et Karim Adeyemi peuvent jouer sur les deux ailes et aussi en tant que neuf. Donc, en réalité, nous avons beaucoup d’options.» Flick a évoqué aussi la possible signature d’un milieu de terrain après la blessure de Frenkie de Jong. « Nous pensons toujours à améliorer notre équipe, à ce qui est le mieux pour nous. Mais pour l’instant, je pense que nous avons beaucoup de milieux de terrain. C’est comme ça. Et nous verrons ce qui se passe dans les semaines à venir.» Ce matin, la presse espagnole a révélé que les Culés tentent de détourner Rodri du Real Madrid.