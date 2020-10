Real Madrid : Zinedine Zidane donne des nouvelles d'Eden Hazard

Présent en conférence de presse, à la veille de la réception du Shakhtar Donetsk (1ère journée de phase de poules de Ligue des Champions), l'entraîneur du Real MAdrid Zinedine Zidane a évoqué le cas Eden Hazard, recrue phare de l'été 2019, toujours sur le flanc après une longue blessure.

«Eden a foulé les pelouses à nouveau à l'entraînement, mais il est vrai que sa blessure est plus longue que prévu. J’ai pleinement confiance en notre staff médical, et ce que je peux vous dire, c’est que j'espère qu'on le verra bientôt et qu'il ne nous quittera plus, qu'il fera toute la saison avec nous », a-t-il lâché, sans toutefois donner plus de précisions.