La vie très agitée de Zinedine Zidane

La suite après cette publicité

C’est un fantasme pour beaucoup de fans, à commencer par ceux de l’Olympique de Marseille, du Paris Saint-Germain, mais surtout, ceux de l’Equipe de France. Sans club depuis son départ du Real Madrid au terme de l’exercice 2020/2021, Zinedine Zidane n’a toujours pas retrouvé de job. Le Français ne semble d’ailleurs pas spécialement pressé de reprendre les commandes d’une équipe, lui qui avait été annoncé avec insistance à la tête des Bleus, et même au Real Madrid il y a quelques semaines encore, alors que l’avenir de Carlo Ancelotti était un peu flou. Et si on se fie aux informations du média espagnol Relevo, on comprend pourquoi Zizou ne force pas pour reprendre un poste d’entraîneur.

La publication ibérique fait ainsi le point sur toutes les activités du Français, et on se rend compte qu’il est très occupé. Le média dévoile ainsi que s’il est très discret médiatiquement et publiquement, celui qui passe la plupart de son temps entre Madrid et Marseille est très actif. En plus de ses complexes de five Z5, déjà bien connus de tous, Zinedine Zidane est en train de bâtir un empire immobilier. Il a ainsi plusieurs propriétés à Marseille et il a lancé la construction de plusieurs maisons à Madrid. Son fils Luca est d’ailleurs aussi dans le business immobilier en parallèle de ses activités de gardien à Eibar, avec qui il a loupé la montée en Liga de très peu.

À lire

Ligue 2 : la LFP rejette la demande d’Annecy de passer à 21 clubs

Du business à tout va, mais pas que

La légende des Bleus travaille aussi avec plusieurs enseignes importantes, à l’image d’Adidas, avec qui il a notamment collaboré sur la création de plusieurs lignes de vêtements exclusives. Il est aussi ambassadeur d’Alpine, la marque d’automobile, et image d’EA Sports, éditeur du célèbre jeu vidéo FIFA, du jeu Sorare et de la prestigieuse maison de montres et de stylos Mont-Blanc. Tout n’est pas que business cependant, puisque le Français profite aussi pour passer du temps en famille, avec sa compagne Véronique notamment, et il suit aussi de très près les prestations de ses 4 fils. Enzo (28 ans), l’aîné, joue à Fuenlabrada, en D3, dans la banlieue madrilène, alors que Luca (25 ans) sort d’une bonne saison à Eibar. Quant à Théo (21 ans), il est encore au Real Madrid Castilla, qu’il a de grandes chances de quitter cet été, alors qu’Elyaz (17 ans) est toujours dans les catégories inférieures du légendaire club madrilène.

La suite après cette publicité

Le Français collabore aussi avec plusieurs oeuvres et fondations caritatives, venant notamment en aide aux enfants victimes de lourdes maladies. Autant dire que sa vie est plutôt bien remplie pour le moment, et qu’il faudrait un projet plus que séduisant et solide pour le faire sortir de sa routine actuelle. Selon les informations du média, l’idée de prendre les Bleus après le prochain Euro le séduit beaucoup (Deschamps est sous contrat jusqu’en 2026). Le média précise aussi qu’il n’a pas vraiment l’intention d’occuper un rôle de dirigeant ou une fonction plutôt bureaucratique. On risque donc d’attendre encore un peu avant de voir Zizou sur un banc de touche…