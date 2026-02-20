Menu Rechercher
PSG : la sortie de Luis Enrique sur Ousmane Dembélé

Ce mardi soir, le pari tenté par Luis Enrique avec Ousmane Dembélé a échoué. Titularisé malgré une gêne au mollet en début de semaine, le Ballon d’or 2025 a quitté les siens dès la première période, remplacé par Désiré Doué qui a tout changé. Dembélé est également forfait pour la réception du FC Metz ce week-end. Un choix du club pour le préserver.

«C’était un coup face à Monaco. Je pense qu’on connaît parfaitement les joueurs. On a toujours la mentalité de ne prendre aucun risque avec nos joueurs et on veut gérer de la meilleure des manières chaque joueur. Mais la blessure fait partie du football de haut niveau et il faut le savoir», a expliqué Luis Enrique sur la blessure de son attaquant.

