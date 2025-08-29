PSG : Luis Enrique conseille à Donnarumma de partir

C’est un Gianluigi Donnarumma tout sourire qui s’est présenté à l’entraînement du PSG ce vendredi. L’Italien est toujours invité à partir mais il attend que les choses se décantent, notamment du côté de Manchester City. Et si rien ne bougeait ? L’hypothèse doit forcément être prise en compte, à 4 jours de la fermeture du marché.

La suite après cette publicité

En conférence de presse, Luis Enrique a réagi à cette option. « Je ne sais pas, ça dépend du mercato, des agents, des autres clubs. On continue comme d’habitude et j’espère, parce que c’est le meilleur pour lui, qu’il pourra trouver une solution. Rien à ajouter », a évacué le coach parisien, qui ne semble pas avoir envie de faire une place à l’Italien cette saison dans son effectif.