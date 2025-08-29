Menu Rechercher
Commenter 14
Ligue 1

PSG : Luis Enrique conseille à Donnarumma de partir

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Gianluigi Donnarumma avec le PSG @Maxppp

C’est un Gianluigi Donnarumma tout sourire qui s’est présenté à l’entraînement du PSG ce vendredi. L’Italien est toujours invité à partir mais il attend que les choses se décantent, notamment du côté de Manchester City. Et si rien ne bougeait ? L’hypothèse doit forcément être prise en compte, à 4 jours de la fermeture du marché.

La suite après cette publicité

En conférence de presse, Luis Enrique a réagi à cette option. « Je ne sais pas, ça dépend du mercato, des agents, des autres clubs. On continue comme d’habitude et j’espère, parce que c’est le meilleur pour lui, qu’il pourra trouver une solution. Rien à ajouter », a évacué le coach parisien, qui ne semble pas avoir envie de faire une place à l’Italien cette saison dans son effectif.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Gianluigi Donnarumma
Luis Enrique

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Gianluigi Donnarumma Gianluigi Donnarumma
Luis Enrique Luis Enrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier