PSG : Thierry Henry félicite Lionel Messi pour son premier but en Ligue 1

Le Paris Saint-Germain s'est offert sa douzième victoire en 14 journées de Ligue 1 en battant le FC Nantes (3-1) devant son public, malgré un scénario défavorable. Si les Parisiens menaient grâce au but précoce de Kylian Mbappé, Keylor Navas s'est vu sanctionner d'un carton rouge après une sortie dangereuse. Et si les hommes d'Antoine Kombouaré avaient réussi à revenir au score, un contre-son-camp de Denis Appiah et Lionel Messi ont confirmé le succès du club de la capitale pour les 30 ans de la tribune. Le premier but de la Pulga en Ligue 1, félicité par son ancien coéquipier au FC Barcelone Thierry Henry, aujourd'hui consultant de Prime Video Sport.

La suite après cette publicité

«On a vu une libération. On a vu un sourire même à la fin du match. Il y a eu un travail énorme pendant le match parce que tout le monde a voulu le faire briller. Je pense que c’est important parce que ça souligne un peu l’état d’esprit du PSG. Et cela se faisait même parfois au détriment du jeu, parce qu’on a senti que les Parisiens cherchaient Messi. Sa finition, on l’a vue à maintes et maintes reprises. Mais moi, c’est surtout la joie que je retiens. On voit qu’il y a un esprit d’équipe et c’est de bon augure pour tous les supporters parisiens. Je pense qu’ils attendaient ça. Tout le monde attendait ce but, ce n’est pas anecdotique et c’est vraiment important. Tout Messi qu’il est, c’est important pour lui», a-t-il affirmé après la rencontre.