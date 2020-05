AC Milan : Zlatan Ibrahimovic sur le chemin du retour

Le football reprend tout doucement ses droits en Italie, où les joueurs sont testés avant de reprendre l'entraînement individuel avec leurs clubs. Du côté de l'AC Milan, le président de l'Associazione Calcio s'est livré à quelques confidences sur les ondes de la Rai Uno. Paolo Scaroni a notamment évoqué le retour de Zlatan Ibrahimovic, à Milan. Le dirigeant milanais a confirmé que «Zlatan Ibrahimovic rentrera en Italie lundi». Après un dernier contact avec le dirigeant rossonero vendredi, le Suédois a réservé un vol Stockholm-Milan. Le buteur suédois devra observer une période de quatorze jours de confinement à domicile, puis subir un contrôle médical avant de s'entraîner à Milanello.

Pour rappel, l'avenir de l'attaquant de 38 ans est en suspens. En fin de contrat en juin, il dispose d'une option pour prolonger d'un an avec Milan. Alors qu'il s'entraînait ces dernières semaines avec le club suédois d'Hammarby, il avait déclaré : «J’ai un contrat avec Milan pour l’instant donc on doit d’abord voir comment les choses finissent là-bas, si elles finissent d’ailleurs. Il n’y a pas de décision officielle pour l’instant. J’ai toujours dit que je voulais jouer aussi longtemps que possible mais je veux apporter quelque chose à l’équipe, pas simplement être un gars qui joue parce que je suis qui je suis. Si j’appartiens à une équipe, je dois être performant donc on verra.» Affaire à suivre.