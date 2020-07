Journal du Mercato : c'est le feu total à Lille

La suite après cette publicité

Avec les nombreux départs liés aux fins de contrats de plusieurs joueurs de son effectif, le PSG doit désormais recruter. Selon Le Parisien, les champions de France auraient décidé de recruter quatre joueurs. Un au poste de latéral droit, un au milieu de terrain, un en défense centrale, si Thiago Silva quitte le navire, et un au poste d'attaquant.

Le Real Madrid semble avoir décidé de patienter jusqu'à l'été 2021 avant d'essayer de s'offrir Eduardo Camavinga, le jeune milieu de terrain du Stade Rennais. Cela ouvre donc la porte à d'autres écuries pour cet été. Comme le Bayern Munich qui serait désormais le club le mieux placé pour le récupérer comme l'indique As.

Après avoir recruté quatre renforts depuis le début du mercato estival, l'OGC Nice serait sur le point d'en attirer un cinquième. Selon les informations du journal portugais Record, Rony Lopes, en situation d'échec au Séville FC, serait sur le point de rejoindre la Côte d'Azur. Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs pour le prêt de l'ancien Monégasque, assorti d'une option d'achat de 20 M€. Le joueur devrait passer sa visite médicale demain matin, selon Nice-Matin.

Selon les informations de Sky Sport Italia, le défenseur central polonais de l'AS Monaco, Kamil Glik (32 ans), passe actuellement sa visite médicale en prévision d'une signature à Benevento, promu en Serie A.

Ça part dans tous les sens à Lille ! Avec d'abord les deux départs annoncés de Gabriel et de Victor Osimhen. Ce dernier est tout proche de Naples. L'officialisation ne devrait plus trop tarder. Le Borussia Dortmund s'intéresserait aussi beaucoup à Jonathan Ikoné. Le club allemand y verrait un potentiel remplaçant à Jadon Sancho. Lille en demanderait plus de 41 M€ !

Mais c'est surtout du côté des arrivées que les pistes se multiplient. La signature de Burak Yilmaz devrait bientôt être officialisée. Le coach lillois Christophe Galtier a d'ailleurs avoué qu'un accord avait été trouvé. Une bonne nouvelle pour le LOSC puisque le dossier Jonathan David ne semble plus si chaud. En tout cas si l'on en croit les récentes déclarations du président du club de La Gantoise Ivan De Witte. Du coup, les Nordistes se sont penchés aussi sur Alfredo Morelos qui évolue aux Glasgow Rangers. Le Colombien serait d'accord avec les Dogues, et ces derniers vont maintenant négocier avec le club écossais. D'après nos informations, Lille aurait proposé 15 M€ + 2 M€ de bonus, pour s'offrir ses services. Angel Gomes de Manchester United plairait également beaucoup à Luis Campos. Enfin, en défense, c'est le nom de Sven Botman qui revient beaucoup. Selon nos informations, les Lillois seraient d'accord avec le joueur de l'Ajax, et même avec son club. Mais ils joueraient la montre en attendant le départ de Gabriel.

Selon nos informations, le FC Barcelone espère boucler l'arrivée de Mattéo Guendouzi lors de ce mercato estival. Les dirigeants catalans discutent ainsi avec leurs homologues anglais. Le Barça espère récupérer l'ancien Lorientais dans un échange avec Philippe Coutinho. Au total, les Blaugranas demandent au club londonien 50 millions d'euros + Philippe Coutinho en échange de Guendouzi. Une proposition qui ne convainc pas Arsenal. Eric Abidal a alors contre-attaqué avec un échange sec envoyant Arturo Vidal et Ivan Rakitic à Londres. Toujours à Barcelone, selon Mundo Deportivo, Samuel Umtiti intéresserait deux clubs : Everton et West Ham.

Le coach espagnol, Javi Gracia, passé par Malaga ou Watford, va bien devenir le coach du Valence CF la saison prochaine. Comme l'explique Radioesport914, le tacticien de 50 ans avait rendez-vous avec la direction du club aujourd'hui et devrait signer son contrat dans la foulée.

Adam Lallana va rester en Premier League. Le milieu de terrain anglais de 32 ans, en fin de contrat avec Liverpool, va passer une visite médicale avec le club de Brighton, 15e de Premier League cette saison, comme le rapporte Skysports. Un contrat de trois ans l'attendrait.

Le gardien de l'Ajax Amsterdam André Onana (24 ans) a fait l'objet d'une offre de 20 M€ + bonus de la part du Bayer Leverkusen selon les informations du média néerlandais De Telegraaf. Une proposition repoussée par l'Ajax.

En France, l'AS Monaco voit le retour de Djibril Sidibé au sein de son effectif. Everton a en effet annoncé la fin du prêt du champion du monde 2018 après un an chez les Toffees.

Le gros transfert de la journée nous vient de Liverpool. Le défenseur central croate, Dejan Lovren, quitte les Reds après six ans de bons et loyaux services et s'engage avec le club russe du Zenit Saint-Pétersbourg. Un transfert estimé entre 10 et 12 M€. Le club anglais de Tottenham a annoncé sur ses réseaux sociaux que son défenseur central belge, Jan Vertonghen, ainsi que son gardien de but, Michel Vorm, quittaient le club. Ils arrivaient en fin de contrat à la fin de cette saison. En Allemagne, Hoffenheim a un nouveau coach en la personne de Sebastian Hoeness. Il vient remplacer Alfred Schreuder.

