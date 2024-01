Mercato : le nouvel objectif fou de Manchester City

Manchester City ne traverse pas son meilleur moment. Après une saison 2022/2023 brillante, marquée par une nouvelle domination sur la scène nationale et ce sacre tant attendu en Ligue des Champions, les hommes de Pep Guardiola ont un peu plus de mal. Ils sont par exemple quatrièmes de Premier League, même s’il est vrai qu’ils ne sont qu’à cinq points du leader Liverpool, avec un match de moins. Pas de quoi tirer la sonnette d’alarme encore donc, mais c’est une situation presque inédite pour les Mancuniens.

Quoi qu’il en soit, les Cityzens ne cessent de travailler sur la construction de leur effectif pour les années à venir et ont déjà frappé un énorme coup en enrôlant Claudio Echeverri, considéré comme le joueur argentin le plus prometteur du moment. 20 millions d’euros ont été mis sur la table pour l’attaquant de 18 ans, qui rejoindra l’Angleterre en janvier 2025, et qui pourrait d’abord passer par Girona pour gagner de l’expérience européenne. En plus du recrutement de jeunes prodiges, Manchester City travaille aussi sur les signatures de joueurs confirmés.

Un prix abordable

Comme l’indique le Mirror, le cador anglais a une belle piste dans le viseur : Joshua Kimmich. Un sacré cadeau pour Guardiola donc, qui a connu l’international allemand à Munich, lorsque ce dernier n’était qu’un jeune joueur très prometteur. Depuis, il a fait ses preuves et est tout en haut de la wish-list de l’entraîneur catalan, alors que le contrat de l’Allemand expire en 2025, ce qui met le Bayern dans une situation un peu délicate

Toujours selon la publication britannique, le Bayern est prêt à se séparer de son taulier contre un chèque de 60 millions d’euros ; un montant a priori abordable pour l’écurie mancunienne. Il faut dire que ces derniers mois, il a été question de relations tendues entre le milieu de terrain et son entraîneur Thomas Tuchel. Il est aussi souvent dans le viseur de la presse allemande, qui n’hésite plus à le critiquer lorsqu’elle estime qu’il n’est pas au niveau, ce qui arrive un peu plus souvent que d’habitude ces derniers temps. Manchester City espère cependant faire baisser ce montant de 60 M€ en jouant la montre et en espérant que cet été, le joueur n’ait pas prolongé et que le Bayern se retrouve donc dos au mur. Mais dans ce dossier, plusieurs clubs comme Manchester United et Liverpool pourraient s’engouffrer dans la brèche, toujours selon le média anglais…