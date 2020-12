Premier League : Chelsea bousculé mais large vainqueur de West Ham

Défait à Everton et à Wolverhampton, Chelsea avait besoin de se rassurer lors de la réception de West Ham. Les Blues ont perdu le contact avec le podium et devaient ne rien envisager d'autre que la victoire. Lampard se privait de services de Giroud au coup d'envoi pour titulariser Werner et Pulisic en soutien d'Abraham. Au milieu, Kanté était associé à Jorginho et Mount, qui fêtait déjà son 50e match de Premier League avec son club formateur. Méfiance tout de même car les Hammers connaissent un début de saison très correct et semblaient être en capacité de faire un coup à Stamford Bridge. Haller débutait devant accompagné de Bowen et Fornals.

Chelsea apparaissait un peu emprunté en ce début de rencontre et même en difficultés car après la sortie sur blessure de Chilwell (9e), Declan Rice voyait son but être refusé pour une position de hors-jeu (10e). Avertis, les locaux réagissaient sans attendre, ouvrant le score par Thiago Silva sur corner (1-0, 11e). Le break était même proche. Azpilicueta combinait avec Pulisic, qui servait idéalement un Abraham buteur, seulement le ballon venait de sortir du terrain (17e). Tout commençait bien pour les Blues et pourtant, ils commençaient à montrer des signes de fébrilité et perdaient de nombreux duels. West Ham prenait doucement le contrôle des débats.

Abraham sécurise Chelsea

En plus de cela, une glissade de Kanté offrait l'opportunité à Haller de se présenter dans la surface sans un grand retour d'Azpilicueta (21e). Mendy restait lui vigilant sur ce centre-tir de Bowen (26e), alors que Soucek pensait égaliser, avant que l'arbitre ne le sanctionne d'une poussette sur Thiago Silva (30e). Dans l'autre surface, Werner perdait son duel avec Fabianski (43e) et l'occasion de doubler la mise avant de regagner le vestiaire. Secoué de partout, Chelsea devait montrer un autre visage en seconde période, sous peine d'une nouvelle mauvaise surprise. Mais visiblement l'apathie de la première période n'était pas corrigée en seconde.

On retrouvait le même collectif erratique sur le pré. Pire encore, ce sont les Hammers qui prenaient le contrôle des opérations. Ils occupaient la moitié de terrain adverse et offraient un visage plutôt plaisant jusqu'aux 30 derniers mètres où ça se compliquait. Malgré la bonne entrée de Benrahma, les hommes de David Moyes peinaient à se montrer dangereux et quand un ballon aérien traînait dans la surface, les grands bras du rassurant Édouard Mendy s'en emparaient. Chelsea faisait le dos rond avant de tuer le suspense en deux minutes par un doublé de l'opportuniste Abraham (78e, 80e), pour s'offrir un large succès 3-0. Dur pour les Hammers, alors que la prestation des Blues, désormais 5es, n'a pas de quoi rassurer Lampard.

