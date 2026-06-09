Le Real Madrid annonce une offre de 150 millions d’euros pour Julian Alvarez

En marge de sa candidature pour sa réélection au Real Madrid, jeudi dernier, Florentino Pérez avait annoncé qu’il passerait à l’attaque pour recruter un nouveau galactique cet été : « je vais faire une offre de 150 millions d’euros mardi pour recruter l’un des meilleurs joueurs d’une équipe de Ligue des Champion s», avait-il expliqué. Depuis, l’homme d’affaires espagnol de 79 ans a été élu face à Enrique Riquelme, avec 65% des voix des socios, et le nom du joueur concerné avait énormément alimenté la presse sportive.

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« Ce ne sera pas Erling Haaland non plus et ce ne sera pas Harry Kane, non. J’ai entendu Jérémy Doku aussi, ce ne sera pas lui. En fait, l’offre de 150 M€ ne concerne pas un joueur de Premier League. L’offre portera sur un joueur du calibre de Cristiano Ronaldo ou de Kaká », avait ajouté Pérez. Plusieurs noms avaient commencé à émerger, à l’instar des Parisiens Vitinha et João Neves, ainsi que de la star du Bayern Munich, Michael Olise. Mais le PSG et le Bayern Munich avaient respectivement calmé le patron merengue pour leurs stars.

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L’Atlético de Madrid a refusé l’offre

Et ce mardi, comme cela était attendu, le Real Madrid a dévoilé le nom tant attendu : « le Real Madrid C. F. annonce qu’à l’issue de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue aujourd’hui, le club a fait une offre de 150 millions d’euros à l’Atlético de Madrid pour les droits de transfert du joueur Julián Álvarez », a annoncé le Real Madrid. Une bombe qui a confirmé les paroles du président merengue, mais le communiqué précise rapidement que l’Atlético de Madrid a catégoriquement refusé l’offre.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 9, 2026

« Après l’avoir étudiée et évaluée, l’Atlético de Madrid a remercié le Real Madrid pour cette offre, faite dans le cadre des bonnes relations existant entre les deux clubs, et l’a rejetée en invoquant la clause de résiliation du contrat du joueur », est-il ajouté. Simple coup de communication ou moyen de pression sur le FC Barcelone, qui en a fait sa cible prioritaire ? En tout cas, le feuilleton du joueur à 150 millions vient déjà de se refermer avec le refus des Colchoneros.