Bordeaux : le très beau message du club à ses anciens joueurs

Dans une période toujours délicate pour les Girondins de Bordeaux, le club au Scapulaire a tenu à adresser un message particulièrement élégant à ses anciens joueurs. Alors qu’une nouvelle saison a débuté, la formation bordelaise a souhaité remercier tous ceux qui ont quitté le navire ces derniers mois, après avoir défendu ses couleurs dans un contexte compliqué. « Alors qu’une nouvelle saison débute, le Club tient à remercier chaleureusement tous les joueurs qui ont porté nos couleurs lors du dernier exercice et qui ont depuis pris un autre chemin. Certains sont partis dès la fin du championnat, d’autres au cours de l’été ou plus récemment. À tous, nous souhaitons exprimer notre profonde reconnaissance », peut-on lire dans le communiqué.

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Alors qu’une nouvelle saison débute, le Club tient à remercier chaleureusement tous les joueurs qui ont porté nos couleurs lors du dernier exercice et qui ont depuis pris un autre chemin. Certains sont partis dès la fin du championnat, d’autres au cours de l’été ou plus récemment. À tous, nous souhaitons exprimer notre profonde reconnaissance. Merci pour votre patience, votre engagement et votre professionnalisme dans une période particulièrement difficile. Malgré les incertitudes, vous avez donné de votre personne pour défendre le Scapulaire. Nous ne l’oublierons pas. La suite après cette publicité Le Club vous souhaite le meilleur pour la suite de vos carrières et de vos parcours personnels. Vous le méritez. Bonne route à tous 🤜🤛— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) October 24, 2026

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Les Girondins ont surtout voulu saluer l’attitude de leurs anciens joueurs face aux difficultés traversées par le club alors que certains ont été pris pour cible par les supporters au moment de leur départ. « Merci pour votre patience, votre engagement et votre professionnalisme dans une période particulièrement difficile. Malgré les incertitudes, vous avez donné de votre personne pour défendre le Scapulaire. Nous ne l’oublierons pas. Le Club vous souhaite le meilleur pour la suite de vos carrières et de vos parcours personnels. Vous le méritez. Bonne route à tous. »