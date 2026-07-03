Coupe du Monde 2026 : terribles conditions météorologiques annoncées pour Paraguay-France

L’équipe de France se prépare à affronter un adversaire supplémentaire avant son huitième de finale de la Coupe du Monde face au Paraguay : la chaleur. Alors qu’une vague de températures élevées touche l’Amérique du Nord, les Bleus s’entraînent dans des conditions éprouvantes, avec plus de 33 °C relevés à Boston et jusqu’à 38 °C attendus samedi à Philadelphie, où la rencontre se disputera en plein soleil. « Ah, il fait trop chaud là, ce n’est pas normal ! », a lancé Kylian Mbappé lors de la séance de mercredi nous dit RMC Sport. Pour favoriser l’acclimatation, le préparateur physique Cyril Moine encourage ses joueurs à s’exposer progressivement au soleil : « C’est en se mettant au soleil qu’on s’acclimate. Ce n’est pas en se mettant à l’ombre. »

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Le staff tricolore a renforcé les mesures pour limiter les effets de cette chaleur. Bouteilles d’eau, serviettes humides et pauses hydratation rythment les entraînements, tandis que des séances de cryothérapie sont systématiquement organisées après les efforts afin d’accélérer la récupération. « Il fait très chaud, c’est important de s’hydrater », rappelle Guy Stéphan dans une vidéo publiée par la Fédération française de football. Ce n’est pas tout. Outre le taux d’humidité qui devrait varier entre 36 et 72% durant la rencontre, de forts risques d’orages sont envisagés par le National Weather Service (le Météo France américain, ndlr). La rencontre pourrait être perturbée par des averses orageuses et des éclairs (30 à 50 % de probabilité), qui provoqueraient l’interruption du match, comme face à l’Irak lors de la 2e journée.