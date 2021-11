PSG : la nouvelle sortie de Nasser Al-Khelaïfi sur Zidane et Pochettino

Même pour la cérémonie de la 65ème édition du Ballon d'Or, l'actualité bouillante liée au Paris Saint-Germain a sa place sur le tapis rouge du Théâtre du Châtelet. Alors qu'il venait juste d'arriver sur les lieux où sera remis le Ballon d'Or 2021, Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris SG, a été interrogé sur l'avenir de son entraîneur, Mauricio Pochettino, et sur les rumeurs envoyant Zinedine Zidane sur le banc parisien.

L'homme fort du club de la capitale a souhaité remettre les choses au clair. « On est très content de Mauricio Pochettino. [...] On a eu zéro contact avec Zinedine Zidane. C'est un top coach, mais nous on a déjà un des meilleurs coachs au monde », a ainsi lâché NAK au micro de la Chaîne L'Équipe. La position du PSG, qui soutient le technicien argentin au milieu de toutes les rumeurs l'annonçant sur le départ, est donc limpide.