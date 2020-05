Lucas Camelo troisième recrue du FC Chambly

Après le milieu Cyril Zabou (23 ans, Bourges, N2) et le défenseur Bradley Danger (22 ans, Avranches, N1), le FC Chambly Oise poursuit ses emplettes dans les divisions amateurs. Au tour de Lucas Camelo, défenseur central de 21 ans, de rejoindre l'Oise et la Ligue 2, pour une année (et une deuxième en cas de maintien). Il évoluait jusqu'alors aux Monts d'Or Anse Foot (MDA) Chasselay (N2).

Cousin germain de Maxime Gonalons, Lucas Camelo a été lancé dans le grand bain du National il y a deux saisons, dans les rangs du FC Villefranche Beaujolais, aligné aux côtés d'Oumar Gonzalez en charnière centrale. Il retrouve donc ce dernier sous les couleurs camblysiennes, avec qui il tentera de faire aussi bien voire mieux que la très belle 10e place acquise par les Nerazzurri cette saison.