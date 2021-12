Serie A : Venise arrache le nul à la Sampdoria, le Torino s'impose d'une courte tête

Après les nuls de Sassuolo à la Fiorentina (2-2) et d'Empoli à La Spezia (1-1), la 18ème journée de Serie A se poursuivait, ce dimanche, avec deux affiches programmées à 18 heures. Et il ne fallait pas arriver en retard au Luigi Ferraris puisque la Sampdoria Gênes, 15e au classement et qui restait sur deux victoires de rang, ouvrait rapidement le score face à Venise (16e, 16 pts) par l'intermédiaire de Gabbiadini (1-0, 1e). Mené sur la quasi totalité de la rencontre, Venise arrachait finalement le match nul grâce à Henry (1-1, 87e). Avec ce match nul (1-1), la Samp' reste 15e. Venise stagne à la 16e place.

Dans l'autre rencontre de ce début de soirée, le Torino (13, 22 pts) accueillait l'Hellas Vérone (12e, 23 pts) au Stadio Olimpico. Une rencontre que les Grenats dominaient largement au cours du premier acte (60% de possession de balle) sans pour autant parvenir à se montrer dangereux sur le but des Gialloblu. Tenu en échec au terme du premier quart d'heure, le Taureau profitait finalement d'un fait de jeu pour faire la différence. Coupable d'un tirage de maillot dans la position de dernier défenseur, Magnani voyait rouge (25e) et Pobega ouvrait le score dans la foulée (1-0, 26e). Au retour des vestiaires, les locaux profitaient de leur supériorité numérique pour contrôler les débats et le score n'évoluait plus (1-0). Une courte victoire qui permet aux Grenats de se replacer à la 10e place. L'Hellas Vérone chute à la 13e place.

