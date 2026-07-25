Le PSG entre également dans la danse pour Rodri !

Il s’agit certainement du plus gros dossier de ce mercato estival. Récemment sacré avec l’Espagne lors du Mondial 2026, Rodri déchaîne les passions alors que son contrat à Manchester City court jusqu’en juin 2027. Priorité du Real Madrid depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain espagnol sort d’ailleurs d’une Coupe du Monde exceptionnelle après une saison dernière plus compliquée. Fort de ce tournoi XXL et considéré comme l’une des références à son poste, le joueur de 30 ans attise logiquement les convoitises, et pas seulement celles des Merengues.

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Selon les dernières informations de RMC Sport, le Paris Saint-Germain s’est, en effet, invité dans ce bouillant dossier. Les dirigeants parisiens auraient ainsi pris contact avec Manchester City afin de connaître les conditions d’un éventuel transfert de Rodri. Si le recrutement d’un milieu de terrain ne figurait pas parmi les priorités du PSG cet été, le profil du Ballon d’Or espagnol représente une opportunité de marché que le club de la capitale ne souhaite pas laisser passer.

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Le PSG a contacté Manchester City

Dès lors, Paris étudie donc la faisabilité de l’opération, sans avoir pour l’instant formulé d’offre officielle. Malgré cet intérêt, le Real Madrid conserve une nette longueur d’avance dans ce dossier. Le club madrilène travaille depuis plusieurs mois sur la piste menant à Rodri et apparaît comme la destination privilégiée du joueur. L’international espagnol donnerait, lui aussi, sa préférence à un transfert vers la Casa Blanca, un choix qui placerait le Real en position de force face à ses concurrents.

Alors que Manchester City espère toujours prolonger son protégé et que le FC Barcelone suit également la situation avec attention malgré des finances limitées, les doubles champions d’Europe en titre ont donc décidé de s’inviter à la table des prétendants. Une opération qui demeure, malgré tout, très complexe puisqu’en plus de devoir trouver un terrain d’entente avec Manchester City sur une indemnité de transfert importante, le champion de France devra aussi convaincre un joueur dont la priorité reste à ce jour de rejoindre le Real Madrid.