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Ligue 1

PSG : Luis Enrique lance le choc face au Bayern Munich

Par Josué Cassé
1 min.
Luis Enrique, entraîneur du PSG. @Maxppp
PSG Lyon
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Avant d’accueillir l’Olympique Lyonnais en clôture de la 30e journée de Ligue 1, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Après la qualification des siens contre Liverpool, le technicien espagnol a logiquement été interrogé sur le nouveau choc qui se présente pour le PSG, à savoir une double confrontation face au Bayern Munich pour tenter de rallier la finale.

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«Si on pense à ce qu’on a vu au début de la compétition, notre calendrier si difficile… Ce sera un match incroyable et un très haut niveau», a tout d’abord indiqué le coach de 55 ans avant de botter en touche sur un éventuel statut de favori : «c’est la même réponse que contre Chelsea et Liverpool ? Oui ou non, qu’est-ce que vous pensez ? Ce n’est pas important qui est le favori, ce qui est important c’est qui montre son niveau sur le terrain».

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