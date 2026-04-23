Mikel Oyarzabal accusé d’avoir insulté la femme d’un adversaire

Une polémique a attiré l’attention hier en Liga. En effet, pendant la rencontre entre la Real Sociedad et Getafe (0-1), les Basques ont accusé les joueurs de Getafe de perdre du temps à conserver l’avantage, et les discussions se sont enflammées jusqu’au coup de sifflet final. Par ailleurs, après la victoire des visiteurs, Juan Iglesias s’est lâché au micro de DAZN Espagne. Le défenseur de la banlieue sud de la capitale a dénoncé le comportement de Mikel Oyarzabal. Celui-ci aurait tenu des propos vulgaires à son égard.

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« Je suis heureux que vous me posiez cette question (que s’est-il passé lors de l’altercation ?). Le capitaine de l’équipe, Oyarzabal, s’est couvert la bouche pour s’en prendre à ma femme. Mais bon, ce sont les valeurs qu’ils ont ici. Et puis, ce qui m’insupporte, c’est qu’il donne l’exemple normalement. Il a mis sa main sur sa bouche parce qu’il n’avait pas les couilles de le dire » a-t-il indiqué au diffuseur. Puis, il a conclu en expliquant que les Basques devaient être dérangés par la victoire de Getafe dans leur enceinte. Ambiance en Espagne !