PSG : Luis Enrique répond à Didier Deschamps pour Kolo Muani

La petite phrase de Didier Deschamps cette semaine sur Randal Kolo Muani est vite remontée aux oreilles de Luis Enrique. Dans la semaine, après l’annonce de sa liste, le sélectionneur avait été interrogé sur la gestion de Kylian Mbappé par son entraîneur parisien. «Il a dit qu’il n’aimait pas qu’on vienne fourrer son nez dans ses affaires. Donc ce n’est pas à moi qui vais le faire», avait répondu DD avant d’évoquer la situation de Kolo Muani sur le ton de l’humour. «Mais bon s’il pouvait donner un peu plus de temps de jeu à Kolo Muani ça m’arrangerait un peu plus par contre…» Le tout dans un éclat de rire. Ton léger ou non, Luis Enrique a pris un air assez étonnant à l’évocation de ce sujet. Il a répondu au Français en conférence de presse à la veille du déplacement du PSG à Montpellier.

«Première réflexion, en Espagne quand vous dites une phrase et que vous dites "mais", ce qu’il y a avant ce "mais" ne compte pas. En France, c’est pareil. Tout ce que Deschamps a dit avant de réclamer du temps de jeu pour Kolo Muani ne compte pas, entame l’Espagnol avant d’en venir au concret. Kolo Muani a 1600 minutes au plus haut niveau dans une situation et une compétence qu’il n’a jamais connues. Je suis très content, je l’aime bien. Je sais où il doit jouer mais ici c’est le PSG. Quand il joue, il va donner son maximum même à l’entraînement. Gonçalo Ramos à 1500 minutes. Vous lui donnez une minute, il est prêt. Pareil, quand il doit sortir ou rentrer. C’est ce que les fans veulent, être prêt. Je ne vais pas répondre à Deschamps, car il y avait un mais (rires).»

