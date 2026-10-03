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Côte d’Ivoire : Nicolas Pépé quitte le rassemblement

Par Josué Cassé
Nicolas Pepe @Maxppp

Nicolas Pépé a été autorisé à quitter le rassemblement de la Côte d’Ivoire pour des raisons familiales. L’attaquant ivoirien, convoqué avec les Éléphants, a obtenu l’accord de sa sélection afin de rejoindre ses proches et de vivre un heureux événement famille.

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«La Fédération Ivoirienne de Football adresse ses vœux de bonheur à Nicolas Pépé et à son épouse et leur souhaite un heureux événement», précise le communiqué de la fédération ivoirienne. Pour rappel, la Côte d’Ivoire affrontera le Cameroun ce samedi à partir de 20h.

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