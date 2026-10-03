Côte d’Ivoire : Nicolas Pépé quitte le rassemblement

Nicolas Pépé a été autorisé à quitter le rassemblement de la Côte d’Ivoire pour des raisons familiales. L’attaquant ivoirien, convoqué avec les Éléphants, a obtenu l’accord de sa sélection afin de rejoindre ses proches et de vivre un heureux événement famille.

La suite après cette publicité

«La Fédération Ivoirienne de Football adresse ses vœux de bonheur à Nicolas Pépé et à son épouse et leur souhaite un heureux événement», précise le communiqué de la fédération ivoirienne. Pour rappel, la Côte d’Ivoire affrontera le Cameroun ce samedi à partir de 20h.