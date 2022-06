DNCG : rien à signaler pour l'AJA, Lorient et le TFC

La Direction Nationale de Contrôle et de Gestion a rendu son verdict ce mercredi concernant plusieurs clubs. L'AJ Auxerre, le FC Lorient et Toulouse ont passé l'examen sans encombre à l'aube de la saison 2022/23 de Ligue 1.

Idem pour Guingamp, Valenciennes et Nîmes en Ligue 2. QRM doit voit son statut professionnel validé. Laval, promu, voit sa masse salariale et ses indemnités de mutations encadrées, tout comme Nancy, relégué en National, et Orléans. Niort est en sursis dans l'attente d'éléments complémentaires. Même son de cloche pour Châteauroux.