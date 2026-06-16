CdM 2026, EdF : Philippe Diallo revient sur les primes des Bleus

À quelques minutes de l’entrée en lice de la Coupe du Monde 2026 contre le Sénégal, le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a tenu à rassurer sur l’atmosphère qui règne autour de l’équipe de France, au micro de RMC Sport avant France-Sénégal. Balayant les rumeurs de tensions relayées ces derniers jours, il a assuré que les échanges avec les joueurs s’étaient déroulés dans un climat serein et constructif. Selon lui, le groupe affiche un état d’esprit idéal, mêlant humilité, ambition et impatience à l’idée d’entrer dans la compétition.

La suite après cette publicité

« Je pense surtout que ce que j’ai vu dans la presse était très éloigné de la réalité. En fait, les choses avec les joueurs se sont très bien passées. En quelques minutes on s’est mis d’accord sur l’ensemble donc il n’y a eu ni crispation ni tension. Je sens beaucoup de sérénité dans l’équipe. Elle mêle à la fois une forme d’humilité et une grande ambition pour ce tournoi. Enfin, il y a une impatience de rentrer sur le terrain pour commencer véritablement cette Coupe du monde. Tout le monde est prêt. Les joueurs sont sereins. À eux de jouer. »