Nottingham Forest prolonge son entraîneur Steve Cooper

Malgré une place de lanterne rouge après 8 journées de Premier League, Nottingham Forest ne débute pas cette saison de championnat de la meilleure des manières, notamment après avoir réalisé un mercato d'envergure l'été dernier. Néanmoins, la direction des Reds fait toujours confiance à son entraîneur Steve Cooper, et le lui a fait savoir. En effet, le technicien gallois de 42 ans a prolongé son contrat sur le banc de Forest jusqu'en 2025.

La suite après cette publicité

«L'entraîneur principal de Forest a signé un nouveau contrat au City Ground jusqu'en 2025. L'homme de 42 ans a pris en charge les Reds en septembre dernier et a depuis remporté 29 de ses 54 matchs à la tête du club. (...) Il est maintenant important que nous nous concentrions uniquement sur le football. En tant que groupe, nous sommes tous concentrés et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider l'équipe à progresser dans le classement du championnat et à démontrer une fois de plus les qualités qui nous ont conduits en Premier League», peut-on lire dans le communiqué.