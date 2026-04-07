LdC : le Real Madrid avec un absent face au Bayern Munich

Ce mardi, les quarts de finale de Ligue des Champions démarrent avec un choc d’entrée. Considéré comme l’un des grands favoris à la victoire finale cette saison, le Bayern Munich se déplace sur la pelouse du Real Madrid (21h). Dans un Santiago-Bernabéu qui s’annonce au rendez-vous, les Merengues devront encore une fois déjouer les pronostics, comme contre Manchester City, afin d’éliminer l’un de leurs adversaires historiques dans la compétition.

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Pour ce faire, les hommes d’Alvaro Arbeloa pourront compter sur Kylian Mbappé. Meilleur buteur cette saison en C1, l’ancien du PSG devra faire mieux que le week-end dernier lors de la défaite à Majorque (2-1). Annoncé ce midi, le groupe du Real est presque au complet. Seule l’absence attendue de Ferland Mendy est confirmée.

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