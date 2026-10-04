Israël-Irlande : les Israéliens porteront un brassard noir en mémoire des victimes du 7 octobre

La sélection israélienne portera un brassard noir ce dimanche soir face à l’Irlande, lors de son match de Ligue des nations disputé sur terrain neutre en Serbie. « L’UEFA a approuvé la demande de l’Association de football israélienne pour que l’équipe nationale arbore un brassard noir en mémoire de ceux qui ont été assassinés le 7 octobre 2023 », a annoncé la Fédération israélienne. Ce geste intervient à trois jours de la date anniversaire des attaques du Hamas en Israël, qui ont fait 1 221 morts selon les données officielles.

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@UEFA has approved the Israel Football Association’s request for the national team to wear black armbands in tonight’s match against @IrelandFootball in memory of those murdered in the October 7 massacre. May their memory be a blessing. https://t.co/nWyl32B4oP — ISRAEL FA (@ISRAELFA) October 4, 2026

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Cette initiative intervient une semaine après le match aller remporté par l’Irlande (3-0) en Hongrie, au cours duquel les joueurs irlandais avaient eux aussi porté un brassard noir, pour protester contre la guerre à Gaza. Cette double confrontation se déroule dans un contexte particulièrement tendu : lors du premier match, les Irlandais avaient baissé la tête pendant l’hymne israélien et il n’y avait eu ni poignée de main entre les capitaines ni échange de fanions. La rencontre avait également été interrompue à deux reprises, tandis que la conférence de presse du sélectionneur irlandais Heimir Hallgrimsson a été écourtée samedi après de nouvelles tensions.