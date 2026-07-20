Coupe du Monde 2026 : Thierry Henry a été impressionné par l’Espagne

Après la victoire de l’Espagne face à l’Argentine en finale de la Coupe du Monde 2026 (0-1), Thierry Henry n’a pas caché son admiration pour la prestation de la Roja. Consultant pour FOX Sports, l’ancien international français a salué la supériorité collective espagnole tout au long de la compétition, estimant que les hommes de Luis de la Fuente avaient été l’équipe la plus audacieuse du tournoi. « Les gens parleront des polémiques, des buts annulés ou du scénario dramatique, mais dans dix ans, on retiendra surtout une chose : l’Espagne était la meilleure équipe, l’équipe la plus courageuse et elle méritait d’être championne du monde », a expliqué Henry.

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Pour l’ancien attaquant du FC Barcelone, le sacre espagnol repose avant tout sur une maîtrise tactique et une identité de jeu parfaitement assumée. Selon lui, la Roja a imposé son rythme, contrôlé les espaces et empêché l’Argentine de développer son football, allant même jusqu’à isoler Lionel Messi pendant une grande partie de la rencontre. Henry a également insisté sur la force du collectif espagnol, mettant en avant la maturité de Lamine Yamal, l’impact du milieu de terrain et l’entrée décisive de Ferran Torres, tout en jugeant l’expulsion d’Enzo Fernández logique après une intervention dangereuse sur Pau Cubarsí.