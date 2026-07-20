Menu Rechercher
Commenter 16
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Thierry Henry a été impressionné par l’Espagne

Par Allan Brevi
1 min.
Thierry Henry au gala du Ballon d'Or 2014 @Maxppp
Espagne 1-0 Argentine
winamax
1 2.25 N 3.05 2 3.60 bonus 100€

Après la victoire de l’Espagne face à l’Argentine en finale de la Coupe du Monde 2026 (0-1), Thierry Henry n’a pas caché son admiration pour la prestation de la Roja. Consultant pour FOX Sports, l’ancien international français a salué la supériorité collective espagnole tout au long de la compétition, estimant que les hommes de Luis de la Fuente avaient été l’équipe la plus audacieuse du tournoi. « Les gens parleront des polémiques, des buts annulés ou du scénario dramatique, mais dans dix ans, on retiendra surtout une chose : l’Espagne était la meilleure équipe, l’équipe la plus courageuse et elle méritait d’être championne du monde », a expliqué Henry.

La suite après cette publicité

Pour l’ancien attaquant du FC Barcelone, le sacre espagnol repose avant tout sur une maîtrise tactique et une identité de jeu parfaitement assumée. Selon lui, la Roja a imposé son rythme, contrôlé les espaces et empêché l’Argentine de développer son football, allant même jusqu’à isoler Lionel Messi pendant une grande partie de la rencontre. Henry a également insisté sur la force du collectif espagnol, mettant en avant la maturité de Lamine Yamal, l’impact du milieu de terrain et l’entrée décisive de Ferran Torres, tout en jugeant l’expulsion d’Enzo Fernández logique après une intervention dangereuse sur Pau Cubarsí.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Espagne
Thierry Henry

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Espagne Flag Espagne
Thierry Henry Thierry Henry
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier