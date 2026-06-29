CdM 2026, EdF : Didier Deschamps réagit au refus de la FIFA après le décès de sa mère

Présent en conférence de presse, ce lundi, avant le 16e de finale des Bleus contre la Suède, Didier Deschamps a fait son retour sur le sol américain. Pour rappel, le sélectionneur tricolore était rentré en France après avoir appris le décès de sa mère. Et si DD a pu compter sur le soutien de ses proches et de ses joueurs, la FIFA n’a toutefois pas autorisé aux Bleus de porter un brassard noir en hommage à la mère de leur sélectionneur.

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« Je ne sais pas quoi répondre. J’ai eu suffisamment, à travers les joueurs et l’ensemble du staff, de soutien, plus tous les messages que j’ai pu recevoir, auxquels j’ai fait en sorte de répondre. Après, ce n’est pas ça qui change quoi que ce soit. Je ne sais pas si c’était possible ou pas. Ça ne change pas grand-chose, sincèrement. Je n’avais pas besoin de ça pour avoir un signe supplémentaire. J’en ai déjà eu assez », a finalement indiqué DD face aux journalistes.