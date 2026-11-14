L’Australie délocalise son match contre la Jordanie au Qatar

La guerre au Moyen-Orient continue de perturber le calendrier du football international. Initialement prévu à Amman, le match amical entre la Jordanie et l’Australie se disputera finalement à Doha, au Qatar, à la demande de la Fédération australienne, mardi 17 novembre (17h). Plusieurs joueurs australiens avaient exprimé leurs inquiétudes concernant leur sécurité à l’idée de se rendre en Jordanie, poussant leurs dirigeants à solliciter un changement de lieu. « Nous sommes très reconnaissants envers la Fédération jordanienne de football d’avoir accepté de déplacer le match », a déclaré Martin Kugeler, président de la Fédération australienne, saluant des échanges « francs, respectueux et constructifs » entre les deux instances.

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Les Australiens disputeront donc leurs deux rencontres amicales de cette trêve internationale à Doha, avec un premier rendez-vous face au Qatar vendredi, avant d’affronter la Jordanie quatre jours plus tard. Ces matchs doivent permettre aux Socceroos de préparer la prochaine Coupe d’Asie, dont le calendrier a lui aussi été bouleversé par les tensions régionales. Initialement prévue en janvier 2027, la compétition a été reportée à décembre de la même année, en raison de la situation sécuritaire en Arabie saoudite, pays organisateur. Le royaume est notamment visé depuis plusieurs mois par des attaques meurtrières des Houthis du Yémen, soutenus par l’Iran.