MU : le nouveau salaire pharaonique que va toucher Erik ten Hag

La suite après cette publicité

Débarqué l’été dernier chez les Red Devils après cinq années passées à l’Ajax, Erik ten Hag connaît une première saison plus qu’encourageante en Angleterre. Actuellement 3e de Premier League, Manchester United est également toujours en lice pour réaliser un triplé Europa League, FA Cup, et League Cup, déjà remportée face à Newcastle, le 26 février dernier (2-0). Selon le tabloïd The Sun, le board mancunien souhaiterait ainsi récompenser son technicien par une prolongation de contrat jusqu’en 2028.

Actuellement lié à Manchester United jusqu’en 2025, Erik ten Hag devrait par la même occasion bénéficier d’une augmentation de 3 M£ (environ 3,4 M€), et ainsi émarger à environ 12 M£ par an (13,6 M€). La publication britannique avance que l’entraîneur de 53 ans aurait déjà obtenu des garanties de la part des Glazers, peu importe l’identité du propriétaire la saison prochaine, et que des discussions devraient s’intensifier à l’issue de la saison.

À lire

MU : Leicester veut faire revenir Harry Maguire