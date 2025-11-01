PSG-Nice : les compositions officielles

En ouverture de la 11e journée de Ligue 1, le PSG reçoit l’OGC Nice (coup d’envoi 17h00, un match à suivre sur FM). Leader avec 21 points, Paris est toujours sur courant alternatif en championnat à l’image de son nul à Lorient en milieu de semaine (1-1). De leur côté, les Aiglons viennent d’enchaîner trois succès d’affilée en L1 et pointent à la 8e place avec 17 points.

Pour cette rencontre, Luis Enrique doit composer sans Désiré Doué, blessé longue durée, et fait aussi tourner avant le choc face au Bayern en Ligue des champions. Pacho est titulaire en défense centrale avec Zabarnyi alors que Hakimi revient à droite. Zaïre-Emery débute au milieu avec Neves et Vitinha alors que devant Mayulu est aligné et entouré de Barcola et Kvaratskhelia. Dembélé commence sur le banc. En face, Franck Haise est privé d’Abdelmonem, Bombito, Dante ou encore Cho et Moffi alors que Clauss n’a pas été retenu. Il opte pour un 4-4-1-1 avec une charnière Bah-Oppong et Mendy à droite. Abdi est aligné au milieu à gauche avec Gouveia de l’autre côté. Louchet et Boudaoui débutent dans l’entrejeu alors que Sanson va évoluer en soutien de Jansson. Boga et Kevin Carlos sont sur le banc.

Les compositions officielles :

PSG : Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Neves - Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola.

Nice : Diouf - Mendy, Bah, Oppong, Bard – Gouveia, Louchet, Boudaoui, Abdi – Sanson – Jansson