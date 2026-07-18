La stratégie du Barça face à la dernière attaque de l’Atlético pour Alvarez

« Nous souhaitons continuer à compter sur lui. J’ai récemment entendu le président du Barça déclarer que l’offre qu’il avait faite à l’Atlético de Madrid n’était pas illimitée, et la seule réponse possible est que notre réponse, elle, est bel et bien illimitée : nous ne voulons pas le céder, et nous n’accepterons aucune offre, qu’elle soit de 100, de 150 ou de 200 ». Il y a quelques heures, le directeur général de l’Atéltico de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, en a remis une couche sur Julian Alvarez. Les Colchoneros ne sont toujours pas vendeurs pour l’attaquant argentin.

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Bien sûr, le dirigeant vise directement le Barça, accusé de mettre la pression sur le joueur, lequel veut rejoindre les Blaugranas. Face à ce nouvel épisode, le Barça a décidé d’attendre que les esprits se calment. Selon Mundo Deportivo, la direction fait l’autruche et ne répondra pas à ce qu’elle considère comme une nouvelle provocation à son égard, et ce pour une bonne raison : la finale de la Coupe du Monde entre l’Espagne et l’Argentine (ce dimanche, 21h heure française). Julian Alvarez va y affronter certains de ses coéquipiers, peut-être même de ses futurs coéquipiers…