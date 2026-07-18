La stratégie du Barça face à la dernière attaque de l’Atlético pour Alvarez
« Nous souhaitons continuer à compter sur lui. J’ai récemment entendu le président du Barça déclarer que l’offre qu’il avait faite à l’Atlético de Madrid n’était pas illimitée, et la seule réponse possible est que notre réponse, elle, est bel et bien illimitée : nous ne voulons pas le céder, et nous n’accepterons aucune offre, qu’elle soit de 100, de 150 ou de 200 ». Il y a quelques heures, le directeur général de l’Atéltico de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, en a remis une couche sur Julian Alvarez. Les Colchoneros ne sont toujours pas vendeurs pour l’attaquant argentin.
Bien sûr, le dirigeant vise directement le Barça, accusé de mettre la pression sur le joueur, lequel veut rejoindre les Blaugranas. Face à ce nouvel épisode, le Barça a décidé d’attendre que les esprits se calment. Selon Mundo Deportivo, la direction fait l’autruche et ne répondra pas à ce qu’elle considère comme une nouvelle provocation à son égard, et ce pour une bonne raison : la finale de la Coupe du Monde entre l’Espagne et l’Argentine (ce dimanche, 21h heure française). Julian Alvarez va y affronter certains de ses coéquipiers, peut-être même de ses futurs coéquipiers…
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Les alternatives du FC Barcelone après la déclaration cash de l’Atlético de Madrid sur le dossier Álvarez !
« Ni 100, ni 150, ni 200 M€ » : l’Atlético de Madrid ferme la porte au FC Barcelone pour Julián Álvarez
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