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Espagne : Luis de la Fuente détaille son plan pour Lamine Yamal

Par Tom Courel
1 min.
Luis De la Fuente et Lamine Yamal @Maxppp

La blessure de Lamine Yamal inquiète l’Espagne. En effet, un peu plus d’un mois avant le début de la Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, sa présence suscite de multiples interrogations. Bien qu’il ne rejouera plus avec le FC Barcelone cette saison, sa blessure pèse dans les esprits de la sélection espagnole. Le sélectionneur, Luis de la Fuente, a d’ailleurs commencé à détailler son plan avec la star blaugrana lors d’une intervention à la Clínica Cemtro (centre médical privé à Madrid spécialisé en médecine du sport).

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« Ce type de joueurs ne sera pas prêt au début, mais il pourra quand même être disponible pour les phases finales. Ce sont des joueurs très importants, car nous savons le poids qu’ils peuvent avoir dans ces matchs. Ce n’est pas la même chose de jouer la phase de groupes que d’arriver en seizièmes, en huitièmes ou en quarts. Nous évaluerons chaque cas, parce que notre objectif est d’aller jusqu’au 19 juillet, jusqu’à la finale ». L’optimisme de l’Espagnol est clair.

Pub. le - MAJ le
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