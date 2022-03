Bayern : Thomas Müller se méfie de Villarreal

L’attaquant du Bayern Munich Thomas Müller, s’est exprimé avant la double confrontation face à Villarreal en quart de finale de Ligue des Champions les 6 et 14 avril. L’Allemand de 32 ans, se méfie de la formation espagnole qui a éliminé la Juventus en 8e de finale et assure que les Bavarois ne prendront pas le Sous-Marin jaune à la légère.

La suite après cette publicité

« Nous avons nos qualités et Villarreal les siennes. Et par conséquent, il n'y aura pas de retenue, nous devons nous battre pour chaque centimètre et apporter nos vertus sur le terrain. Je ne suis pas inquiet à ce sujet. Mais ce ne sera pas une promenade de santé. Donc pas question de prendre cet adversaire à la légère », a déclaré l’international allemand. Oliver Kahn, le président du Bayern a lui aussi dit qu’il ne sous-estime pas l'équipe d'Unai Emery.