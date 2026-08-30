Chelsea : Emiliano Martinez déjà titulaire quelques heures après son officialisation

À peine arrivé, déjà titulaire. Chelsea a officialisé l’arrivée d’Emiliano Martínez et le gardien argentin a immédiatement été installé dans les cages des Blues pour affronter Brighton ce dimanche (15h), moins de quatre heures après l’officialisation de sa signature. Une décision particulièrement forte du staff londonien, qui accorde d’entrée sa confiance au champion du monde 2022 et bouleverse immédiatement la hiérarchie à ce poste. Le grand perdant se nomme Robert Sanchez. Après sa prestation catastrophique contre Fulham (3-2), le portier espagnol ne figure même pas sur la feuille de match face aux Seagulls.

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C’est le jeune Mike Penders qui a été choisi pour prendre place sur le banc en tant que doublure de Martinez. Un choix radical qui envoie un message très clair à Sanchez concernant son nouvel avenir à Stamford Bridge. Autre absent important : Enzo Fernández. Le milieu de terrain argentin est annoncé partant vers Manchester City et a donc été préservé.