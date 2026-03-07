Barça : le coup de gueule d’Hansi Flick sur les blessures

En conférence de presse ce vendredi à la veille d’affronter Bilbao en Liga, Hansi Flick a évoqué le problème qui plombe son club, mais pas uniquement : les blessures. « Pour moi, c’est quelque chose que nous devons gérer, bien sûr. C’est normal à une période où il y a autant de matchs, mais au final, nous avons les joueurs de La Masia, qui sont de grande qualité, et nous avons une bonne expérience à ce niveau-là. Demain, nous devrons gérer la charge de travail des joueurs, donner leur chance à d’autres. Nous devons gérer le temps de jeu. »

L’Allemand en a remis une bonne couche ensuite. « Ce sont des choses qui arrivent. Je ne suis pas content, je l’ai déjà dit après le match. Il faut qu’on discute de ce qu’on peut améliorer. C’est toujours ma responsabilité. Pas celle du staff médical ou des kinés, c’est la mienne. Ça me préoccupe. Je veux parler aux médecins, aux kinés, au staff technique, pour voir comment on peut progresser. C’est une question de gestion d’équipe. Ce n’est jamais agréable, surtout à un moment aussi crucial. On reste optimistes. Ça donne aux autres joueurs l’occasion de montrer leur talent. » Enfin, il a été questionné sur la gestion du temps de jeu, notamment de ses stars comme Lamine Yamal. « Gérer les joueurs et leur temps de jeu n’est pas chose facile. Je parle à tous les joueurs. Ils savent s’ils vont jouer ou non. J’ai mon plan, mais je responsabilise aussi les joueurs, car ils doivent apprendre à se gérer pour pouvoir jouer pendant les deux prochaines semaines. Nous avons besoin de tout le monde jusqu’à la fin de la saison. Parfois, nous décidons ensemble, parfois je décide. C’est ainsi que je veux gérer mon équipe. »