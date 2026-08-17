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Yann Kitala vers un retour en France

Par La Rédaction FM
1 min.
Yann Kitala sous le maillot de Sochaux @Maxppp

Formé à l’Olympique Lyonnais, Yann Kitala a depuis pas mal roulé sa bosse. Passé par Lorient, Sochaux, Le Havre ou encore Almere City, l’avant-centre évoluait la saison écoulée au FC Vizela, ambitieux pensionnaire de deuxième division portugaise.

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Mais à 28 ans, le natif de Paris pourrait bien vivre ces deniers jours en terres lusitaniennes. En effet, selon nos informations, celui qui a inscrit un but la saison dernière a des touches dans l’Hexagone. Sa capacité à jouer dos au but et son profil plaisent ainsi à plusieurs formations de Ligue 2, avec lesquelles des contacts ont d’ores et déjà été noués. Affaire à suivre.

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