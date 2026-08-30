Barça : la sortie étonnante de Hansi Flick sur le Ballon d’Or

Alors que plusieurs joueurs du Barça figurent parmi les grands favoris au Ballon d’Or 2026, à l’image de Lamine Yamal, Rodri, Pedri ou encore le jeune défenseur Pau Cubarsi, Hansi Flick a été interrogé sur son grand favori. Avant d’affronter le Rayo Vallecano ce lundi en Liga, le technicien allemand n’a pas souhaité faire de distinction sur la récompense individuelle. S’il n’a pas cité de nom en particulier, Flick ne semble pas accorder une importance particulière à ce trophée.

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« Ce n’est pas mon travail de faire campagne pour le Ballon d’Or. Bien sûr, il y a de très bons joueurs dans mon équipe. Je ne suis pas un ami de ces récompenses. Quand l’équipe réussit, les chances de remporter ces prix sont plus élevées. En Espagne, il y a de très bons joueurs, mais il n’est pas facile d’en choisir un », a notamment déclaré le coach du Barça en conférence de presse.