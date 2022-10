PSG : le PSV confirme la clause pour Xavi Simons

La suite après cette publicité

Cet été, Xavi Simons a surpris tout son monde. Alors qu’il devait prolonger au Paris Saint-Germain avant d’être prêté dans la foulée au PSV, le jeune milieu hollandais a finalement quitté librement le club de la capitale pour signer un bail de cinq ans avec le PSV.

Néanmoins, des rumeurs indiquaient que Paris disposait d’une clause de rachat pour son ancien joueur de 19 ans. Aujourd’hui, le Eindhovens Dagblad indique que le PSV, via son directeur Marcel Brands, a confirmé l’existence de cette clause. Ainsi, le PSG peut rapatrier Simons en échange d’un chèque compris entre 10 et 12 M€.

PSV-directeur Marcel Brands heeft ook duidelijkheid gegeven over het contract van Xavi Simons. Er bestaat een clausule tussen Simons en PSV over een eventuele terugkeer naar Paris Saint-Germain. Daarover later meer.