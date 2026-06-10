Amical : le Portugal force la décision face au Nigeria

Après son succès sur le Chili samedi soir (2-1) avec une équipe un peu remaniée, le Portugal disputait sa seconde rencontre de préparation au Mondial face au Nigeria à Leiria. Roberto Martinez alignait cette fois un onze de départ qui devrait ressembler peu ou prou à celui qui entamera la compétition face à la RD Congo le 17 juin prochain. Le sélectionneur faisait confiance au duo Neves-Vitinha devant la défense pour permettre à Bruno Fernandes d’avoir plus de responsabilités offensives au milieu de Trincao et Neto, et en soutien de Cristiano Ronaldo. Emmenée par les 24 000 spectateurs, la Seleçao n’a pas vraiment brillé malgré l’ouverture du score de Pedro Neto (23e).

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Entreprenant dans le jeu et disponible pour ses coéquipiers, CR7 s’est montré très maladroit dans le dernier geste, jusqu’à sa sortie au milieu de la seconde période, remplacé par Gonçalo Ramos. Avant la pause, le Nigeria avait réussi à égaliser grâce à un gros numéro d’Akor Adams, au physique sur Inacio, puis plus tonique que Dias (37e). Le sélectionneur a profité de la pause pour changer tous ses joueurs de champ, excepté son capitaine. Le Portugal a tout de même connu un peu plus de fluidité dans le jeu, illustré par cette énorme frappe de Felix au retour des vestiaires. C’est finalement un but de Francisco Conceiçao (75e) qui a permis à son équipe de forcer la décision (2-1).