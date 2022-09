Liga : Cadix domine Valladolid et gagne enfin

En ouverture de la 6eme journée de Liga, Cadix se déplaçait à Valladolid avec le titre de lanterne rouge. Avec cinq défaites en autant de match, la formation de Sergio Gonzalez espérait déjouer les pronostics en prenant ses trois premiers points de la saison.

La suite après cette publicité

Et c'est ce qui s'est passé face à une équipe de Valladolid qui était à la 18eme place au coup d'envoi avec une seule victoire et 4 défaites. Dans les derniers instants du match, c'est l'ancien attaquant de Manchester City Alvaro Negredo qui a donné la victoire à Cadix. Au classement, Cadix prend enfin trois points et remonte à la 19eme place.