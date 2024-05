Rennes officialise un départ de poids

Auteur d’une saison décevante achevée à une triste 10e place en Ligue 1, Rennes, qui ne disputera pas de Coupe d’Europe la saison prochaine, est en pleine mutation. Si Julien Stephan est pour l’instant confirmé en tant qu’entraîneur, Florian Maurice s’apprête à quitter les Rouge et Noir pour rejoindre l’OGC Nice. En attendant l’officialisation de leur directeur sportif, les supporters bretons viennent d’apprendre le départ d’une personne importante dans l’organigramme du club, Jacques Delanoë.

Ce dernier quitte le Conseil d’Administration du Stade Rennais après douze ans de bons et loyaux services, dont sept années comme Président et sera remplacé par Alban Gréget, Directeur Général Adjoint d’Artémis, société patrimoniale de la famille Pinault, et administrateur du Stade Rennais depuis 2018. À noter également que trois nouveaux membres rejoindront également le Conseil d’Administration : Olivier Cloarec, Directeur Général du Stade Rennais, Louis Roger-Boutbien et Pierre Tronson (en tant que censeur), petits-fils de Monsieur François Pinault.