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Coupe du Monde 2026, France : Aurélien Tchouaméni a enfin repris avec le groupe

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Aurélien Tchouamenni @Maxppp
France Maroc
winamax
1 1.56 N 3.90 2 6.25 bonus 100€

Bonne nouvelle pour les Bleus à la veille du quart de finale face au Maroc (jeudi, 22h heure française). Aurélien Tchouaméni a repris l’entraînement collectif ce mercredi après plusieurs jours passés à l’écart du groupe en raison de douleurs aux adducteurs. Le milieu de terrain du Real Madrid avait dû déclarer forfait pour le huitième de finale contre le Paraguay.

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Cette fois, l’international français a retouché le ballon avec ses coéquipiers. Selon les dernières tendances du quotidien L’Equipe, Tchouaméni devrait bien figurer sur la feuille de match contre le Maroc ce jeudi. En revanche, sa participation reste très incertaine et il paraît peu probable qu’il dispute des minutes, le staff des Bleus préférant sans doute éviter toute prise de risque avant la suite de la compétition, si qualification il y a.

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