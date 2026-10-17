Fenerbahçe : Marco Asensio dans la tourmente

Marco Asensio n’était pas du voyage à Birmingham mercredi soir, et a posteriori il aurait pu penser que ce n’était pas une mauvaise chose au regard de la claque reçue à Villa Park (6-0). Mais l’Espagnol est au coeur d’une polémique en Turquie, après que la presse a révélé une prise de bec entre le joueur et son entraîneur Ismail Kartal. Marco Asensio aurait réagi avec colère en apprenant qu’il débuterait la rencontre sur le banc.

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Malgré l’intervention du directeur sportif Oğuz Çetin, pour le convaincre de venir en Angleterre avec le groupe et de démarrer sur le banc, l’ancien joueur du PSG et d’Aston Villa aurait alors décidé de zapper le déplacement. Absent de l’équipe depuis le 22 août et un claquage à la cuisse, il avait fait son retour après la trêve, le week-end dernier en Super Lig en jouant 1 heure et en inscrivant 1 but. Reste à savoir quelle tournure prendra cette affaire.