PSG - Bayern Munich : les compositions probables

La guerre des étoiles. Ce soir, le Parc des Princes va être le théâtre du choc des titans entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Tenants du titre, les coéquipiers de Marquinhos veulent rêver plus grand et réaliser un doublé en Ligue des Champions. En face, le Rekordmeister souhaite mettre un terme à l’hégémonie francilienne et empocher un nouveau titre dans la plus belle des compétitions européennes. Pour y parvenir, Vincent Kompany compte aligner une grosse équipe. Mais le Belge doit faire sans plusieurs éléments blessés, à savoir Serge Gnabry, Raphaël Guerreiro, Lennart Karl et Tom Bischof.

La suite après cette publicité

Malgré tout, le club allemand, qui devrait débuter en 4-2-3-1, va aligner un onze de grande qualité. Dans les cages, pas de surprise puisque le vétéran Manuel Neuer sera de la partie. Les Munichois espèrent qu’il aura retrouvé son assurance après avoir été peu à son avantage en 1/4 de finale retour face au Real Madrid. Pour le protéger, il pourra compter sur Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano et Josip Stanisic. Un quatuor qui aura fort à faire pour contenir les assauts parisiens. Pour remporter la bataille du milieu de terrain, Kompany misera sur le duo Pavlovic-Kimmich.

Luis Enrique et Kompany préparent du lourd

Enfin, Luis Diaz, Jamal Musiala et Michael Olise épauleront l’infatigable Harry Kane, aligné à la pointe de l’attaque munichoise. Dans le camp d’en face, Luis Enrique, qui a assuré qu’aucune équipe n’est meilleure que le Paris Saint-Germain, va aussi sortir l’artillerie lourde. D’autant qu’il pourra compter sur pratiquement tout son groupe, hormis Quentin Ndjantou qui est encore trop juste. Un temps incertain, Vitinha sera bien de la partie et il est même attendu dans le onze de départ, qui devrait s’articuler en 4-3-3. Dans les cages, la messe est dite pour Lucas Chevalier. Le Français débutera de nouveau sur le banc, puisque Matvey Safonov lui est encore préféré.

La suite après cette publicité

Le Russe, désigné comme le point faible du PSG en Allemagne, aura une belle occasion de répondre sur le terrain. En défense, pas de changement puisque Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos et Achraf Hakimi seront présents au coup d’envoi. Le Marocain aura une belle revanche à prendre, lui qui avait été blessé par Luis Diaz en phase de championnat en novembre dernier. Au milieu, Lucho fera dans le classique avec João Neves, Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Revenu il y a peu, Fabian Ruiz débutera sur le banc. Idem pour Bradley Barcola, puisque c’est le trio Kvaratskhelia-Dembélé-Doué qui devrait commencer lors de choc à suivre en direct sur notre site à 21 heures.

Suivez Paris SG - Bayern Munich sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.