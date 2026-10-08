La Juventus en a déjà marre Nick Woltemade

L’histoire semble se répéter pour la Juventus sur le front de l’attaque. Dans le sillage des déceptions offensives précédentes (David, Openda, Kolo Muani), le club turinois fait face à une nouvelle désillusion avec Nick Woltemade. Arrivé dans les ultimes minutes du mercato estival en provenance de Newcastle, l’avant-centre de 24 ans était vu comme une belle opportunité pour Luciano Spalletti. L’entraîneur de la Vieille Dame espérait alors avoir trouvé son nouveau buteur, tandis que Woltemade souhaitait se débarrasser de l’étiquette du pari à 90 millions d’euros raté en Angleterre. Mais les premières semaines de compétition dressent déjà un bilan assez terne.

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En effet, l’international allemand (14 sélections) ne répond pas aux besoins tactiques de son équipe. Buteur à une seule reprise lors de ses quatre apparitions avec les Bianconeri, Woltemade se positionne davantage en retrait comme un meneur de jeu. Un rôle qu’il apprécie tout particulièrement, mais qui ne s’avère pas bénéfique pour les besoins de son entraîneur, qui dispose déjà de solutions à ce poste (Yildiz, McKennie, Alajbegovic…). En plus du plan tactique, sa méforme se voit à travers ses occasions manquées. Si son incroyable loupé avec la Nationalmannschaft contre la Serbie (2-0) a fait le tour du monde, l’ancien joueur de Stuttgart avait déjà fait grand bruit après sa maladresse contre Sassuolo (défaite, 3-2), mi-septembre.

La Juventus étudie déjà d’autres noms

Prêté par les Magpies sans option d’achat, Woltemade ne semble déjà plus avoir d’avenir dans le Piémont. Selon La Gazzetta dello Sport, la tendance est bien à un retour en Angleterre, après seulement quelques semaines de compétition. D’autant plus que le club turinois prépare déjà sa succession. Toujours selon le journal italien au papier rose, le président Giovanni Carnevali étudie déjà trois nouveaux noms pour le poste de 9 : Mateo Retegui (Al-Qadsiyah), Folarin Balogun (AS Monaco) et Antonio Raimondo (Frosinone).

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Ces trois pistes n’en sont pas encore au même niveau d’intérêt et aucune négociation avancée n’est évoquée pour l’instant. Mais si les dirigeants de la Juventus réfléchissent déjà à ces noms, cela n’augure rien de bon pour Randal Kolo Muani, recruté définitivement cet été, et pour Nick Woltemade. L’international allemand dispose encore de sept mois pour faire changer d’avis la Juventus et montrer qu’il peut devenir le joueur tant espéré par Spalletti et le club turinois.