OL : Bruno Guimarães répond aux rumeurs de départ

Cet hiver, l'Olympique Lyonnais a réalisé une excellente affaire en recrutant le milieu de terrain brésilien Bruno Guimarães (22 ans) au nez et à la barbe de l'Atlético de Madrid pour une vingtaine de millions d'euros. Cependant, et sauf énorme rebondissement, le club rhodanien ne disputera pas de coupe d'Europe la saison prochaine. De quoi lancer des rumeurs de possible départ. Le nom du FC Barcelone a d'ailleurs été récemment évoqué.

Lié aux Gones jusqu'en 2024, Guimarães peut-il vraiment plier bagage après seulement 5 matches joués sous le maillot de l'OL ? « Certaines équipes me suivent depuis un certain temps. Je pense que ce ne sont que des spéculations, ce sont des choses normales du football. Je ne peux pas dire ce que j’imagine pour mon futur. Pour le moment, je n’y arrive pas », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à UOL Esporte.