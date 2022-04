L'attaquant surprise sur lequel le Real Madrid veut compter la saison prochaine

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé, Antonio Rudiger, Erling Haaland, Paul Pogba... Forcément, lorsqu'on parle du mercato madrilène, on évoque des noms qui en mettent plein la vue. Surtout qu'on sait que cet été, Florentino Pérez veut frapper fort. Mais on sait aussi que pour construire un effectif compétitif, on ne peut pas uniquement s'appuyer sur des stars, et il faut des joueurs d'un profil un peu plus discret si on peut dire ça comme ça...

Le Real Madrid le sait bien, et c'est pour cette raison qu'en plus des noms cités ci-dessus, il veut se renforcer avec des joueurs au rôle secondaire. Cela devrait être le cas avec Alvaro Odriozola, actuellement prêté à la Fiorentina, et Fran García, vendu au Rayo avec option de rachat, qui viendront respectivement renforcer le côté droit et le côté gauche de la défense.

Une option peu chère et performante

Et ce n'est pas tout. Devant, le Real Madrid compte sur Borja Mayoral selon le quotidien AS. Actuellement prêté à Getafe, l'ancien buteur référence de l'équipe espoirs de la Roja est plutôt en forme, avec six buts et une passe décisive en 664 minutes de jeu (13 apparitions au total) depuis son arrivée en hiver. Le Real Madrid le suit de très près et est convaincu qu'il peut apporter à l'équipe. Il devrait donc faire partie de l'effectif madrilène pour sa dernière année de contrat.

Reste cependant à se débarrasser de Mariano et de Luka Jovic, les deux attaquants de l'effectif sur lesquels Carlo Ancelotti ne compte pas. De son côté, l'Espagnol a un autre avantage : un salaire plutôt bas qui ne ferait donc pas grimper la masse salariale, et laisserait plus de marge de manoeuvre à ses dirigeants. Du haut de ses 25 ans, Mayoral devrait donc enfin avoir sa chance !